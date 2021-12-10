Trabzonspor'un Antalyaspor kafilesi açıklandı! Bordo-mavili ekipte sakatların durumu belli oldu!

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada topladığı 39 puanla ligin zirvesinde yer alan ve en yakın rakibine 12 puan fark atan Trabzonspor, bu gidişatı sürdürmek istiyor. bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavili ekipte rehavete kapılmak istemeyen takım, Antalyaspor'a karşı da galibiyet alarak serisini sürdürmeyi ve avantajına devam etmeyi hedefliyor.

SAKATLARIN DURUMU BELLİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusunda mahrum kalan bordo mavili ekipte Antalyaspor maçında kamp kadrosuna alınacak isimler merak ediliyordu. Özellikle haftalardır sakatlıktan çıkamayan Bakasetas ve geçen hafta kaşı açılan Cornelius'un durumu belirsizliğini korurken kamp kafilesi de belli oldu. İki oyuncu da kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un 16. haftada Antalyaspor'a karşı oynayacağı maçın kamp kadrosu şu şekilde:

Kale: Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe

Defans: Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Edgar İE, Denswill, İsmail Köybaşı

Orta Saha: Berat Özdemir, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme

Forvet: Fode Koita, Andreas Cornelius, Djaniny