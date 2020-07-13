Denizlispor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk olacak. Maç öncesi ilk 11'lerbelli oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Maç Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak. Denizlispor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu.
DENİZLİSPOR -* TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak
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