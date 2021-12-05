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  4. Trabzonspor'un devre arası ilk transferi belli oldu! Bordo-mavili ekibe Jean Evrard Kouassi bombası!

Trabzonspor'un devre arası ilk transferi belli oldu! Bordo-mavili ekibe Jean Evrard Kouassi bombası!

Sezona etkili başlayan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'da kanat oyuncusu arayışları sürerken, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.

Trabzonspor'un devre arası ilk transferi belli oldu! Bordo-mavili ekibe Jean Evrard Kouassi bombası!

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada maç fazlasıyla birlikte en yakın rakibine 13 puan fark atan Trabzonspor'da yönetim, devre arasında yapılacak transfer için şimdiden kolları sıvadı. Gervinho'nun sakatlanmasının ardından o bölge için alternatif yaratmayı ve Anthony Nwakaeme'yi de zaman zaman yedekleyebilecek oyuncu almayı isteyen Trabzonspor, aradığını Çin Ligi'nde buldu. Bordo mavili ekip, Wuhan Zall'da forma giyen Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GELECEK

Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel'in duyurduğu haberde, Aralık ayı sonunda serbest statüye geçecek olan Jean Evrard Kouassi ile Karadeniz ekibinin prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Haberde oyuncu Trabzon'a davet edildiği ve önümüzdeki günlerde şehre geleceği bilgilerine de yer verildi.

Trabzonspor'un devre arası ilk transferi belli oldu! Bordo-mavili ekibe Jean Evrard Kouassi bombası!

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

 2017 yılında Wuhan Zall takımına imza atan Kounassi, o sezondan itibaren takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Fildişili yıldız, takımıyla çıktığı 105 karşılaşmada 48 gol ve 23 asist yaparak ciddi bir katkı sağladı. Fildişili sol kanat oyuncusu bu sezon ise Çin Süper Ligi'nde geride kalan 13 maçta 5 gole imza attı. Kouassi, 2017 yılında Shanghai Port'tan Wuhan'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.20 milyon euro.

Jean Evrard Kouassi kimdir, nereli, kaç yaşında? Jean Evrard Kouassi hangi takımlarda oynadı?

 

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