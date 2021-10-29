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Trabzonspor'un fahri başkanı Mustafa Kemal Atatürk!

Trabzonspor'un bugün yapılan Divan Kurulu'nda Trabzonspor'u oluşturan Trabzon İdman grubuna gelen bir telgraf ortaya çıkarıldı. Telgrafta Atatürk'ün, Trabzon İdman grubunun fahri başkan üyeliğini kabul ettiğini yazdığı görüldü.

Trabzonspor'un fahri başkanı Mustafa Kemal Atatürk!

Trabzonspor'da Divan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. 29 Ekim nedeniyle önemli bir günde yapılan bu Genel Kurul'da Trabzonsporluları sevindiren bir gelişme de yaşandı. Trabzonspor kurulmadan önce var olan ve bordo mavili ekibin kurulmasında da başrol oynayan Trabzon İdman grubu kulüplerine gelen telgrafta, Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübün fahri başkanlığını kabul ettiğini yazdığı görüldü.

Trabzonspor'un fahri başkanı Mustafa Kemal Atatürk!

Ortaya çıkarılan bu telgraf Divan Kurulu'nda sevinçle karşılanırken, Trabzonspor belgeyi bugün Cumhuriyetin 98. yıl dönümünde Trabzonspor müzesine koydu.

Trabzonspor'un fahri başkanı Mustafa Kemal Atatürk!

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