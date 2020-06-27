Trabzonspor'un gözde kalecisi YKS sınavında!

Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam 21.00'de Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü'yü konuk edecek. Maç öncesi Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, yüzbinlerce adayın katıldığı YKS'ye girdi. Sınav öncesi bahçede sosyal mesafeli sıraya giren Çakır, koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü.

Üniversite sınavına girerken görüntülenen genç kaleci, maske ile sınava girdiği okula giriş yaptı.

SON MAÇTA SAKATLANMIŞTI

Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.

KRİTİK MAÇ BU AKŞAM

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Bu akşam saat 21.00'de Medical Park'ta oynanacak karşılaşmada her iki takım da 3 puan için kıyasıya mücadele edecek.