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Trabzonspor'un hazırlık kampı maçları belli oldu

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor kamp sürecinde hazırlık maçları ile kendini test etmek istiyor. Kaliteli takımlarla da oynamak istediğini bildiren bordo mavililerin maç gündemi belli oldu.

Trabzonspor'un hazırlık kampı maçları belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'a giden ve burada kamp sürecine giren Trabzonspor'da hazırlık maçlarının hangi takımlarla oynanacağı merak ediliyordu. Daha önce Paris Saint-Germain'e de teklif götürdüğünü bildiğimiz bordo mavililerde kaliteli bir takımın hazırlık maçlarına ekleneceği tahmin ediliyordu. Trabzonspor hazırlık maçlarının programını sosyal medya sitesinden açıkladı. İşte o açıklama...

Takımımızın kamp dönemi içerisinde yapacağı hazırlık maçlarıyla ilgili programı belli oldu. Buna göre takımımız 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un hazırlık kampı maçları belli oldu

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