Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde ağırlayacak. ediyor. Maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ
Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth
TRABZONSPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Maç, 20.30'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Candaş Elbil yapacak. Maçın VAR hakemi Hüseyin Göçek, AVAR ise Yakup Özhan.
Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.
BİR SEZON SONRA TEKRAR KUPADA KARŞILAŞACAKLAR
Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.
İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.
Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.
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