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  4. Trabzonspor'un ilk transferi belli oldu! Roma'dan Bruno Peres geliyor

Trabzonspor'un ilk transferi belli oldu! Roma'dan Bruno Peres geliyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un Roma'da forma giyen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Trabzonspor'un ilk transferi belli oldu! Roma'dan Bruno Peres geliyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'un  Roma’nın 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardığını ifade etti.

Zeki Uzundurukan şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor, Roma’nın 31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek oyuncusu Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı. Bruno Peres’in 30 Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek."

Trabzonspor'da sağ bek mevkinde devre arası Joao Pereira ile yollar ayrılmış, o bölgede Serkan Asan ve Kamil Ahmet Çörekçi kalmıştı. Bilindiği gibi iki oyuncunun performansı beklentilerin altında kalmıştı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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