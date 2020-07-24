Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-Mavililer'in kamp kadrosu belli oldu. Yıldız futbolcu Nwakame sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmuyor.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyl:

"Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 34. haftasında oynayacağımız Kayserispor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MAJID HOSSEINI

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

BADOU NDIAYE

JOSE SOSA

GUILHERME

ABDÜLKADİR ÖMÜR

BİLAL BAŞACIKOĞLU

YUSUF SARI

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ"

TRABZONSPOR, KAYSERİ'DE

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Bordo Mavili ekip bu maçın hazırlıklarını tamamlaması sonrası Kayseri'ye gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde yapılan taktiksel çalışmalar hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer bu akşam 19.40 sıralarında Trabzon'dan Kayseri'ye hareket etti. 23 futbolcunun yer aldığı kafilede Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kadroya yer almadı.

RUTİN OLARAK UYGULANAN KORONAVİRÜS TESTLERİNİN 15.'Sİ YAPILDI

Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin 15.'si yapılırken, pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.