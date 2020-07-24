Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu belli oldu
Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Bordo-Mavililer'in kamp kadrosu belli oldu. Yıldız futbolcu Nwakame sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmuyor.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyl:
"Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 34. haftasında oynayacağımız Kayserispor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
MAJID HOSSEINI
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
BADOU NDIAYE
JOSE SOSA
GUILHERME
ABDÜLKADİR ÖMÜR
BİLAL BAŞACIKOĞLU
YUSUF SARI
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ"
TRABZONSPOR, KAYSERİ'DE
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Bordo Mavili ekip bu maçın hazırlıklarını tamamlaması sonrası Kayseri'ye gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde yapılan taktiksel çalışmalar hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer bu akşam 19.40 sıralarında Trabzon'dan Kayseri'ye hareket etti. 23 futbolcunun yer aldığı kafilede Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kadroya yer almadı.
RUTİN OLARAK UYGULANAN KORONAVİRÜS TESTLERİNİN 15.'Sİ YAPILDI
Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, yanı sıra futbolcu kadrosu, teknik heyet ve çalışanlara rutin olarak uygulanan COVID-19 testlerinin 15.'si yapılırken, pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.