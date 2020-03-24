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  3. Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları çıktı

Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları çıktı

Trabzonspor Kulübü, futbol A takımdaki futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını belirtildi.

Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları çıktı

Trabzonspor Kulübü, futbol A takımdaki futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapıldı.

Yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını açıklandı.

Yapılan açıklamada futbolcu ve teknik heyettekilere yönelik yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığına yer verildi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un Twitter hesabında yapılan paylaşım




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