Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları çıktı
Trabzonspor Kulübü, futbol A takımdaki futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını belirtildi.
Trabzonspor Kulübü, futbol A takımdaki futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapıldı.
Yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını açıklandı.
Yapılan açıklamada futbolcu ve teknik heyettekilere yönelik yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığına yer verildi.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'un Twitter hesabında yapılan paylaşım
Kamuoyuna duyuru | Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven’in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal? (@Trabzonspor) March 24, 2020
Detaylar? https://t.co/3o7mxfqhdb pic.twitter.com/Fd2p5XfmrR
HABERE YORUM KAT