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Trabzonspor'un loca fiyatları ne kadar, kaç TL 2021?

Yeni sezon öncesi TFF'den yapılan açıklama ile statlara belli oranda seyirci alınacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda loca satışlarına büyük önem kulüpler satışları yapmaya başladı. Trabzonspor da loca satışlarına başlandığını duyurdu. Peki Trabzonspor'un loca fiyatları ne kadar, kaç TL 2021? İşte cevaplar...

Trabzonspor'un loca fiyatları ne kadar, kaç TL 2021?

Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan ligde, stadyum gelirleri olmadığı için kulüpler ciddi manada maddi problem yaşamıştı. Bu yıl TFF tarafından yapılan açıklamaya göre statlara belli oranda seyirci alınabilecek. Bu haberlerden sonra takımlar kombine ve loca satışlarına da başladı. Bu sezon lige iddialı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor'da da loca satışlarına başlandı. Peki Trabzonspor'un loca fiyatları ne kadar, kaç TL 2021?  İşte loca fiyatları...

TRABZONSPOR'UN LOCA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2021?

Medical Park Stadyumu’ndaki locaların 2021-2022 sezonunda geçerli ve tam kapasite kullanıma açık olacağı belirtildi. loca fiyatları ise şu şekilde:

BATI VIP : 750.000 TL

KÖŞE : 400.000 TL

DOĞU: 400.000 TL

KALE ARKALARI: 150.000 TL

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