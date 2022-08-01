Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play - Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Trabzonspor'un Play - Off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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