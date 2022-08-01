Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play - Off'undaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanmıştı. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tek Türk temsilcisi olan bordo mavili takımın Play - Off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Bordo mavili takımın muhtemel rakipleri şöyle oldu:
- Kopenhag (Danimarka)
-Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan) eşleşmesinin galibi
-Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan) eşleşmesinin galibi
-Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti) eşleşmesinin galibi