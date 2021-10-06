Trabzonspor'un sponsorluk anlaşmasına çirkin ifadeler kullanılmıştı! O spor sayfasına dava açılacak!

Trabzonspor ile Trabzonlu bir firma olan MEKAP arasında yapılan sponsorluk anlaşması sonucu taraflara "Süper Spor" isimli bir haber sitesi tarafından çirkin ifadeler kullanılmıştı. MEKAP'ı teröristler ile bağdaştıran bu paylaşım sonucunda Trabzonspor kulübü harekete geçti. Sayfaya dava açmaya hazırlanan bordo mavili ekip, buradan gelecek parayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

"AVUKATIMIZI YETKİLENDİRDİK"

Konuyla ilgili açıklama yapan MEKAP yetkilileri “Bahse sitedeki haberi üzüntüyle okuduk. Yasal haklarımızı kullanmak üzere avukatımızı yetkilendirdik. Olay artık adli boyutta, burada edilecek olan geliri de Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

"İÇERİK YAYINDAN KALDIRILMIŞTIR"

Süper Haber ise paylaşımını kaldırarak Twitter hesabından "Süper Haber’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘’Trabzonspor'un MEKAP firması ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının sosyal medyada gündem olması üzerine yaptığımız haberin hiç tahmin ve de tasvip edemeyeceğimiz bir noktaya gelmesi üzerine söz konusu içerik yayından kaldırılmıştır.’’ şeklinde açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'un MEKAP ile imzaladığı sponsorluk anlaşmasının ardından haber yapan Süper Haber adlı ite, sosyal medya hesabında bu haberleri, "Kamuoyunda PKK'lı ayakkabısı' olarak biliniyor" ve "tesisleri de peşmerge koruyacak herhalde" şeklinde paylaşımda bulunarak firmayı hedef göstererek algı oluşturmaya çalışmıştı.