Trabzonspor'un stadı çöküyor! Akyazı Stadı ile ilgili korkutan raporu uzmanlar açıkladı: "Çatlakları sıvayla kapatıyorlar!"

Trabzonspor'un 2016 yılından beri kullandığı Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yapımına 2013 yılında başlanmıştı. Denizin doldurulması sonucu üzerine yapılan bu stadyum alanı ile ilgili ortaya çıkan son veriler ise korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Yakın zamanda Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden birinin de yapılması planlanan alanla ilgili çökme ve yükselmelerin olduğu açıklandı.

ŞEHİR HASTANESİ DE RİSK ALTINDA

Yapılması planlanan şehir hastanesinin 900 yataklı olacağı ve 1.1 milyar liraya mal olacağı ifade edilmişti. Ancak çıkan tabloya göre bu yapının alanda oldukça tehlikeli olacağı açıklandı. Avrupa Uzay Ajansı Sentinel-1 uydusundan alınan verilere dayanan uluslararası makaledeki verileri yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş alandaki çökme ve yükselmeler nedeniyle stadyumda çatlaklar oluştuğunu açıkladı.

YÜKSELME VE ÇÖKMELER YAŞANIYOR

Geocarto International” adlı dünya çapındaki en üst düzey bilimsel dergide yayımlanan bir makale, Trabzon'daki Akyazı Stadı ve yapılması planlanan şehir hastanesinin risk boyutunu gözler önüne serdi. Avrupa Uzay Ajansı’na ait uydudan alınan verilerden bölgedeki çökmelerin yılda 9.7 mm'yi bulduğu, yükselmelerin ise 3.9 mm'ye kadar çıktığı ifade edildi. Alandaki deformasyonun en yoğun olduğu bölge olarak ise stadyumun batısı, yani şehir hastanesinin yapılması planlanan bölge dikkat çekti.

"ÇATLAKLARI SIVAYLA KAPATIYORLAR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin emekli jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı açıklamada "İster uydudan ölçüm, ister yerden ölçüm, hangisi olursa olsun değişmeyen bir sonuç var: Stadyum deforme oluyor. Stadyumun, binanın içine girdiğiniz zaman, duvarlarda, yerlerde açılmalar çatlaklar var. Bunları gördük tespit ettik. Bu çatlakları müteahhidin sıvayla kapatmaya çalıştığını da biliyoruz. Şimdi önemli olan şu, bu deformasyon ne kadar devam edecek, azalacak mı, yoksa artacak mı? Artarsa stadın, yıkılmasına sebebiyet verebilir. Eğer bu oturmalar devam ederse binada müthiş bir şekilde kırılmalar çökmeler başlar. Dolayısıyla bu oturmaların sürekli olarak kontrol edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.