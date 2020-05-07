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  3. Trabzonspor’un testleri negatif çıktı

Trabzonspor’un testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da futbolcu kadrosuna ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Trabzonspor’un testleri negatif çıktı

Trabzonspor'da futbolcu kadrosuna ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinde pozitif bulguya rastlanmadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "A takımımız yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncularımız haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacaktır. Ayrıca 15 gün içerisinde takımımızın bir hazırlık maçı oynaması planlanmaktadır. Takım bulunamaması halinde hazırlık maçı U19 takımımızla gerçekleştirilecektir" denildi.

Kaynak: İHA




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