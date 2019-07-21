Trabzonspor'un tranferi Erce Kardeşler kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır

Bu sezonki transfer politikasında gençleri önemli bir yere koyan Trabzonspor, son olarak Altınordu forması giyen Erce Kardeşler ile sözleşme imzaladı. Hem Trabzonsporlu hem de başka takımı tutan futbolseverler Erce Kardeşler kimdir, Erce Kardeşler nereli ve kaç yaşında? sorularının cevabını araştırıyor.





TRABZONSPOR'UN YENİ KALECİSİ ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

14 Mart 1994 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Erce Kardeşler, kalecidir. 1,84 boyundaki kaleci, sağ ayağını kullanmaktadır.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce Kardeşler, alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Oyak Renault'a (Yeşil Bursa SK) bedelsiz olarak transfer olmuştur. 2013 yılında Türk futbolunun futbolcu fabrikası olan Altınordu'nun dikkatini çeken kaleci Ege temsilcisine transfer olmuştur.

Altınordu'dan bedelsiz olarak Aliağa FK'ya giden Erce, 2014 yılında tekrar Altınordu'ya geri dönmüştür.

Altınordu'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken kaleci Erce'nin, Trabzonspor'a transfer olması beklenmektedir. Bordo-Mavili takıma transfer olması halinde takımın en tecrübeli kalecisi olacak.

Erce kardeşlerin abisi Arda Kardeşler, Süper Lig'de de görev yapmış olan Arda Kardeşler'dir. Babası ise alt liglerde teknik direktörlük yapan Eser Kardeşler'dir. Başarılı kaleci, Neuer'i örnek aldığını açıklamıştı.