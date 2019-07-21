Trabzonspor'un tranferi Gaston Campi kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır

Trabzonspor Kulübü, yeni transferleri Gaston Campi için Avusturya kampında imza töreni düzenledi.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, çok kaliteli bir oyuncunun kadroya katıldığını vurgulayarak, "Özellikle Campi'yi Trabzonspor'a gelmek için gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Kendisini uzun süredir takip ediyorduk. Kariyerinden ve performansından hiçbir şüphemiz yok. Özellikle ücret konusuna gösterdiğimiz dirence kendisi de Arjantin'den destek verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Gelirken bütçemize katkıda bulundu. Ancak bizim bir özelliğimiz var. Getirdiğimiz oyuncuya forma satıyoruz. Campi'ye 100 forma vereceğiz." diye konuştu.

Trabzonspor'un 898 bin dolar bonservis bedeli 2+1 yıllık sözleşme imzalatığı. Gaston Campi kimdir nerelidir kaç yaşındadır futbolda karıyeri nedir sizler için araştırdık.

GASTON CAMPI KİMDİR?

6 Nisan 1991 yılında Arjantin'in Lanus kentinde dünyaya gelen Gaston Campi, ön libero, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giymektedir.

1,93 boyundaki oyuncu sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncunun aynı zamanda İtalya vatandaşlığı da vardır.

Futbola Arjantin'in köklü kulüplerinden Racing Club altyapısında başlayan Campi, 2016 yılında alt lig takımlarından Atlético de Rafaela kiralanmıştır. 2017 yılında kiralıktan geri dönen Arjantinli savunmacı büyük takımların dikkatini çekmiş ve 525 Bin Euro karşılığında Estudiantes'e transfer olmuştur.

Burada da Portekiz'in Chaves kulübüne (Chaves'de Marcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası) kiralık olarak gönderilmiş, burada ise 16 karşılaşmaya çıkıp 2'de gol kaydetmiştir.