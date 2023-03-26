Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu!

Trabzonspor Kulübü'nün yeni Başkanı Ertuğrul Doğan oldu! Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 1129 oy alarak borda mavili kulübün başkanı seçildi.

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Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu!

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin, 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı. Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, 20 aylığına bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi.

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu!

"TEK GERÇEĞİMİZ KULÜBÜMÜZÜN ÇIKARLARI OLACAK"

Kulüp başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz kulübümüzün çıkarları olacak." dedi.

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