Trabzonspor'un yeni forveti Alexander Sörloth'e coşkulu karşılama

Trabzonspor'un, forvet transferinde prensip anlaşmasına vardığı Norveçli golcü Alexander Sörloth, bordo mavili taraflarca Trabzon'da coşkuyla karşılandı.

Hugo Rodallega'nın yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet bölgesine transfer yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı İngiltere Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, transfer konusundaki detayları konuşmak için İstanbul'a geldi. Gece geç saatlerde de Trabzon'a geçen Norveçliyi Trabzon Havalimanı'na bordo-mavili taraftarlar da coşkuyla karşıladı. Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli golcü, konaklayacağı otele geçti. Detaylar üzerinde anlaşma sağlanması halinde golcü futbolcunun resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alexander Sörloth'un havaalanı görüntüleri

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DHA