Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!

Geçtiğimiz günerde Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrılmıştı. Karaman'dan boşalan koltuğa ise yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e oturdu.

TRT Spor'da yer verilen habere göre; Trabzonspor, ikinci yarı öncesinde çalışmalarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.

Daha öncesinde Ünal Karaman’ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmemesi halinde takımın başında yer alacak.

Trabzonspor ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak.