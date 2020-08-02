Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Eddie Newton'ı getirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newtonile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton’a görevinde başarılar dileriz"

EDDIE NEWTON KİMDİR?

Eddie Newton, Chelsea’de Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Maurizio Sarri, Roberto Di Matteo, Guus Hiddink ve Andre Villa Boas’la çalıştı.

Eddie Newton, 2011-12 sezonunda FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında oldukça aktif bir görevdeydi.

Eddie Newton'ın scout konusunda geniş bir ağ ve çevresi bulunuyor.

Futbolculuğunda 9 yıl Chelsea’de oynayan, antrenörlük döneminde de Stamford Bridge’de 7 yıl boyunca her kademede çalışan Newton, tecrübesini şimdi Trabzonspor’a aktarıyor. Hüseyin Çimşir’in teknik direktörlüğe gelmesiyle beraber sezonun ikinci yarısında teknik heyete katılan 48 yaşındaki antrenör, önemli katkılar sağladı. Obi Mikel ve Sturridge gibi yıldızların ayrılmasına rağmen takımın bir arada tutulmasında Eddie Newton’ın payı büyük oldu. Hüseyin Çimşir’in Muzaffer Bilazer ile beraber en önemli destekçilerinden olan İngiliz çalıştırıcı; maçlarda da etkisini gösteriyor.

Oyuncularla bire bir iletişime girmekten kaçınmayan Newton, Hüseyin Çimşir’le de sık sık fikir alışverişinde bulunuyordu.