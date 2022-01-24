Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! Genç futbolcu resmi imzayı atacak!

Altınordu altyapısında yetişen ve son dönemde gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirerek iyi bir çıkış yakalayan Enis Destan, Trabzonspor ile anlaşma sağlamıştı.

Oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varan bordo-mavililerin transferi resmiyete dökmek adına şehre davet ettiği Enis Destan Trabzon'a indi.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enis Destan, Trabzonspor'a geldiği için yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Öncelikle mutluyum büyük bir camiaya geliyorum. Kendimi sahanın içinde gördüm çok duygulandım" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Dün akşam oynanan dev maç hakkında da konuşan genç futbolcu, "Galatasaray maçını izledim. Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullanarak takıma henüz katılmadan aidiyet duyduğunu taraftarlarına hissettirdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Karadeniz temsilcisinin geçen hafta yapılan görüşmeler neticesinde genç futbolcu için Altınordu kulübüne 600 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun bir sonraki satışından da İzmir ekibine belli oranda pay ödeneceği ifade edildi.