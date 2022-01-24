Oskan isminin anlamı nedir, Oskan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rakibe top göstermeyen yıldız futbolcular gönlünü bu hanımlara kaptırdı! İşte güzelliğiyle mest eden Süper Lig'in "yengeleri!"Son dakika | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu: Emeklilerin maaş farklarının ödeneceği tarih belli olduNasır isminin anlamı nedir, Nasır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika! Trendyol Express çalışanları yapılan zammı az buldukları gerekçesiyle merkez ofisleri önünde eylem başlattı!Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! Genç futbolcu resmi imzayı atacak!Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı trafik kazası geçirdi! Yaptığı paylaşımla "Helal olsun" dedirtti!Son dakika | Sağlık Bakanı Koca paylaştı! 8-14 Ocak haftalık vaka haritasını açklandıCüneyt Demiral kimdir? Nereli, kaç yaşında? Müge Anlı Akkuşlu Cüneyt olayı nedir? Türkücü Cüneyt Demiral biyografisiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! Genç futbolcu resmi imzayı atacak!

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! Genç futbolcu resmi imzayı atacak!

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vararak resmi imzayı attırmak için şehre davet ettiği genç futbolcu Enis Destan Trabzon'a indi.

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! Genç futbolcu resmi imzayı atacak!

Altınordu altyapısında yetişen ve son dönemde gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettirerek iyi bir çıkış yakalayan Enis Destan, Trabzonspor ile anlaşma sağlamıştı.

Oyuncu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varan bordo-mavililerin transferi resmiyete dökmek adına şehre davet ettiği Enis Destan Trabzon'a indi.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enis Destan, Trabzonspor'a geldiği için yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Öncelikle mutluyum büyük bir camiaya geliyorum. Kendimi sahanın içinde gördüm çok duygulandım" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! Genç futbolcu resmi imzayı atacak!

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Dün akşam oynanan dev maç hakkında da konuşan genç futbolcu, "Galatasaray maçını izledim. Öncelikle kendimi sahanın içinde gördüm. Çok duygulandım, mutlu oldum. Son dakikalarda gelen gollerle kazandık. Ruhumuzu ortaya koyduk. inşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullanarak takıma henüz katılmadan aidiyet duyduğunu taraftarlarına hissettirdi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Karadeniz temsilcisinin geçen hafta yapılan görüşmeler neticesinde genç futbolcu için Altınordu kulübüne 600 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun bir sonraki satışından da İzmir ekibine belli oranda pay ödeneceği ifade edildi.

Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan şehre geldi! Genç futbolcu resmi imzayı atacak!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT