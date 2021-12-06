Trabzonspor'un yeni transferi Jean Ervrard Kouassi yola çıktı, Trabzon'a uçuyor!

Süper Lig'de zirvede bulunan ve şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterilen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takıma kanat takviyesi yapmak isteyen bordo mavili ekip Çin Ligi ekiplerinden Wuhan Zall takımında forma giyen Jean Ervrard Kouassi'yi gündemine almıştı. Devre arasında boş duruma gelecek oyuncu ile prensip anlaşmasına varan bordo-mavili ekip, Fildişili futbolcuyu Trabzon'a davet etmişti.

TRABZON'A GELECEK

Dün itibari ile haberleri gündeme düşen yıldız oyuncu ile arada hiçbir pürüz kalmadığı ve son görüşmelerin ardından imzaların atılacağı kaydedilmişti. Oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek imzayı atması beklenirken 27 yaşındaki kanat oyuncusundan beklenen paylaşım da geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Taraftarlar tarafından oyuncunun ne zaman Trabzon'a hareket edeceği merak konusu haline gelmişti. Bu kapsamda sosyal medya hesabı abluka altına alınan futbolcudan beklenen paylaşım geldi. Yıldız isim uçakta olduğu bir fotoğrafı hikayesinde paylaşarak Trabzon'a hareket ettiğini duyurmuş oldu ve taraftarları heyecanlandırdı.