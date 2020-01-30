Trabzonspor'un yeni transferi Manoel Messias kimdir, kaç yaşındadır,futbol karıyeri

Trabzonspor, ara transferin bitmesine saatler kala Cruzeiro forması giyen Brezilyalı stoper Manoel Messias ile prensip anlaşmasına vardı

Birkaç gün önce sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir hikaye paylaşan Brezilyalı futbolcu için en kısa zamanda resmi açıklama yapılması da bekleniyor.

MANOEL MESSIAS KİMDİR?

Cruzeiro'da forma giyem Manoel Messias, 29 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Cruzeiro'nun son olarak Corinthians'a kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor forması giyecek. Manoel Messias, Brezilya Serie A kariyerinde toplamda 245 maça çıktı ve 14 gol attı, 4 asist yaptı.