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Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik konuşuyor (canlı yayın)

Trabzonpsor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik basın toplantısında konuşuyor.

Trabzonspor'da yeni transfer Marek Hamsik konuşma yapıyor. Slovakyalı yıldız oyuncu basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Marek Hamsik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Buraya geldiğim için, bu kulübün ve taraftarın parçası olduğum için çok mutluyum. Burada herkes futbol için yaşıyor. Umarım ben de Napoli'de olduğu gibi, taraftarları mutlu edebilirim."

"Trabzonspor'u seçme nedenlerimden bir tanesi, insanların futbol için yaşamaları. Ben de bu insanları mutlu edebilmek için geldim. Umuyorum bunu gerçekleştireceğiz."

"Maradona'nın Napoli'deki rekorunu kırmak çok büyük bir onurdu. Şu an rekor Mertens'in. Onun adına mutluyum. Bu konular geçmiş, ben şu anı ve geleceği konuşmak istiyorum."

"Bana gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir karşılamaydı, çok mutlu oldum. Napoli taraftarları gibi Trabzonspor taraftarlarının da ne kadar fanatik olduğunu biliyorum. En beğendiğim şey bu."

DETAYLAR GELECEK... 

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