Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu Trabzon'a getirdi. havalimanı çıkışında taraftarın yoğun ilgi ve sevgi seli gösterdiği yıldız oyuncu seyircinin karşısına bordo mavi forma ile çıkması dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor'un bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı ve prensip anlaşmasına vardığı Southampton'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, Trabzon'a geldi. Oyuncuyu taşıyan özel uçak saat 22.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, bordo-mavili taraftarlar başarılı oyuncuyu coşkuyla karşıladı. Paul Onuachu, ailesiyle birlikte Trabzon'a gelirken, bordo-mavili forma ile taraftarların karşısına çıktı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı golcü Paul Onuachu, geç saatte bu kadar insanı bir arada görmenin inanılmaz olduğunu belirterek, "Bu karşılamadan inanılmaz etkilendim. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Transferimde biraz stresli günler yaşadık ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu arma için savaşmak için buradayım. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için, hedeflere ulaşabilmek için buradayız. Goller atmak için elimden geleni yapacağım. Maç maç bakacağım bir hedef vermeyim şu an ama sizlerde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica ile transferi öncesi görüştüğünü belirten Onuachu, "Hocamızla görüştüm. Takımla ve kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de takımımla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu daha sonrası kendisini bekleyen araca binerek, havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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