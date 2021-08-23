Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz'da bombayı patlattı! Kenan Doğulu hakkında ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı!Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiBurak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 15 milyonluk jest! Eşinin üzülmesine gönlü razı olmadı!Son dakika! Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Sel bölgelerinde eğitimin başlaması için hazırlıklar tamam!Arı sütü kansere karşı savaş verebilir mi?Trabzonspor - Sivasspor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiNetflix The Walking Dead 11. sezon ne zaman başlayacak? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci bebeğinin ismini açıkladı ! "Çocuğuna bunu yapma" tepkisi aldı!MEB merakla beklenen açıklamayı duyurdu: Uyum Eğitimi tarihi belli oldu!Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswil'in kariyeri
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswil'in kariyeri

Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswil'in kariyeri

Uzun süredir kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'un Denswil ile anlaşma sağladığı ve oyuncunun bugün Trabzon'a geleceği ifade edilmişti. Peki Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswi'in kariyeri...

Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswil'in kariyeri

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren bordo mavililer hem lig hem de Avrupa'da mücadele ettiği için geniş oyuncu kadrosu kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda stoper almak isteyen Karadeniz ekibi Stefano Denswil ile anlaşmıştı. Peki Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswil'in kariyeri...

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ STEFANO DENSWİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

7 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya gelen Denswil, aslen Surinam asıllıdır. 28 yaşındaki futbolcu futbola Hellas Sport takımında başlamış ve daha sonra Ajax altyaspısına transfer olmuştur. Denswil burada A takıma kadar yükselmeyi başarmıştır.

STEFANO DENSWİL'İN KARİYERİ

Ajax altyapısından sonra 2015 yılında 1,2 milyon Euro bedelle Club Brugge'a transfer olan Hollandalı oyuncu, buradaki etkili performansı ile kendini İtalya'da buldu. 6 milyon Euro karşılığında Bologna'ya gitti. Yeniden Club Brugge'a kiralanan oyuncu, kiralık sözleşmesi bittikten sonra yeniden takımına döndü.

 toplam 330 maçta görev alan oyuncu 18 gol atıp, 9 da asist yaptı. Milli takım formasını ise 7 kez giydi. Denswil'in 2 Hollanda ligi, 3 Belçika ligi, 1 Belçika Kupası, 2 Belçika Süper Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.

Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswil'in kariyeri

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT