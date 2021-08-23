Sezona şampiyonluk parolasıyla giren bordo mavililer hem lig hem de Avrupa'da mücadele ettiği için geniş oyuncu kadrosu kurmayı hedefliyor. Bu kapsamda stoper almak isteyen Karadeniz ekibi Stefano Denswil ile anlaşmıştı. Peki Trabzonspor'un yeni transferi Stefano Denswil kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Stefano Denswil'in kariyeri...

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ STEFANO DENSWİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

7 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya gelen Denswil, aslen Surinam asıllıdır. 28 yaşındaki futbolcu futbola Hellas Sport takımında başlamış ve daha sonra Ajax altyaspısına transfer olmuştur. Denswil burada A takıma kadar yükselmeyi başarmıştır.

STEFANO DENSWİL'İN KARİYERİ

Ajax altyapısından sonra 2015 yılında 1,2 milyon Euro bedelle Club Brugge'a transfer olan Hollandalı oyuncu, buradaki etkili performansı ile kendini İtalya'da buldu. 6 milyon Euro karşılığında Bologna'ya gitti. Yeniden Club Brugge'a kiralanan oyuncu, kiralık sözleşmesi bittikten sonra yeniden takımına döndü.

toplam 330 maçta görev alan oyuncu 18 gol atıp, 9 da asist yaptı. Milli takım formasını ise 7 kez giydi. Denswil'in 2 Hollanda ligi, 3 Belçika ligi, 1 Belçika Kupası, 2 Belçika Süper Kupası, 1 Hollanda Süper Kupası zaferi bulunmaktadır.