Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen sakatlandı!
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen sakatlığı nedeniyle bugün antrenmanı yarıda bıraktı.
Bordo mavili ekipte sakatlık şoku yaşandı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman sırasında dayanıklılık çalışmaları yapan Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen sakatlandı.
ANTRENMANI SAKATLIĞI NEDENİYLE YARIDA BIRAKTI!
TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavililerin yeni yıldızı Trondsen yapılan idmanı sakatlığı nedeniyle yarıda bıraktı. Yıldız futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra belli olacak.
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