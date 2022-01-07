Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin lider tamamlayan Trabzonspor, transfer bombalarını da bir bir patlatıyor. Henüz resmi transfer sezonunun başlamamasına rağmen kadrosundaki eksikleri bir bir dolduran bordo-mavililerin son dakika bilgisiyle Tymoteusz Puchacz ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Peki Trabzonspor'un yeni transferi Tymoteusz Puchacz kimdir, nereli, kaç yaşında? Puchacz hangi takımlarda oynadı? İşe cevaplar...

TRABZONSPOR'UN YEN TRANSFERİ TYMOTEUSZ PUCHACZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Trabzonspor'un yeni transferi Tymoteusz Puchacz, 23 Ocak 1999 yılında Polonya'nın Sulechów kentinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren futbola karşı ilgisi olduğu görülen Puchacz, profesyonel futbol kariyerine 2017 yılında ülkesinin önemli kulüplerinden olan Lech Poznan'da başladı. Sol bek pozisyonunda görev alan futbolcu etkili driplingleri ve güçlü fiziğine rağmen hızı ile dikkat çekiyor. Hem hücumda hem de savunmada etkili oyunuyla beğeni toplayan Puchacz, görev verilmesi halinde zaman zaman kanatta da forma giyebiliyor.

TYMOTEUSZ PUCHACZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tymoteusz Puchacz kariyerine başladığı Lech Poznan'ın ardından ülkesinin Z. Sosnowiec, GKS Katowice takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz yıla kadar ülkesinden başka takımda oynamayan 22 yaşındaki futbolcu, sezon başında Almanya'nın Union Berlin takımına 2.50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada beklenen performansı gösteremeyen Puchacz yalnızca 7 karşılaşmada görev alabildi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.50 milyon euro.