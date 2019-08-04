Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, Lille'e transfer oldu

Transfer gündeminin gözde isimlerinden Yusuf Yazıcı, Lille'e transfer oldu.

Lille, bu transfer için Trabzonspor'a 17.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Fransız kulübü, bu rakamın yanı sıra Portekizli Edgar Miguel Ié'yi bonservisiyle Trabzonspor'a gönderecek.

Bordo mavililer, Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak.

YUSUF YAZICI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

4 Ocak 2008 tarihinde Trabzonspor takımının alt yapısında futbol yaşantısına adım atan genç futbolcu Yusuf Yazıcı 21 Aralık 2015 yılında yine Trabzonspor takımı ile profesyonel futbol kariyerinin başlangıcını yapmıştır.Yusuf Yazıcı 8 yaşında iken okul seçmelerinde keşfedilmiş ve Trabzonspor takımına kazandırılmıştır. Aslen Trabzon Çaykara’lıdır.

Kaynak: Yusuf Yazıcı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında?