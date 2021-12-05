Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme, kolbastı şovunu o isimlerden öğrendi!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen maçta yıldız futbolcularının ağırlığını koyarak 2-0'lık skorla gülen bordo-mavili ekipte maç sonu Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'den kolbastı şov geldi. Takıma yeni katıldığı zamankine göre çok daha iyi kolbastı oynadığı görülen Nwakaeme, bu oyunu Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak sayesinde öğrendiğini açıkladı.

"ABDÜŞ VE PARMAK'TAN ÖĞRENDİM"

Yıldız futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamalarda "Abdüş ve Parmak'tan öğrendim kolbastı dansını. Sürekli kolbastı oynuyorlar. Bana da onlar öğretti." diye konuştu. Attığı gol hakkında da değerlendirmede bulunan Nwakaeme, "Attığımız her gol önemli. Takımın kazanması çok önemli. Günün sonunda kazanan taraf biziz. Hanemize 3 puan yazdırdık. Bizim için çok önemliydi." ifadelerine yer verdi.

LİGİN EN SKORERİ

Öte yandan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, bu sezon gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Yıldız futbolcu geride kalan 15 haftada sakatlıklar da yaşamasına rağmen şimdiye kadar takımına 6 gol 6 asistlik katkı sağladı. Bu tabloyla güncel olarak ligde en çok gol katkısı veren yıldız futbolcu, Trabzonspor'a transfer olduğu tarihten sonra da ligin en çok skor katkısı veren ismi olarak zirveyi rakiplerine bırakmadı.

TAKIMA AİDİYETLERİ ÇOK YÜKSEK

Trabzonspor'un bu sezonki transferlerinin takıma müthiş bir aidiyet duygusuyla bağlandıkları görülürken, hem yıldız hem de karakterli oyuncular olması bordo mavilileri bir adım öne taşıdı. Nwakaeme, Hamsik, Bakasetas, Cornelius, Bruno Peres gibi yıldızlara sahip olan bordo mavili ekipte forma giyen ya da giymeyen tüm futbolcular bir aile gibi birlikte hareket ederek birbirine oldukça katkı sağlıyor. Bunun sonucunda da Karadeniz ekibi yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor.