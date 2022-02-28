Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme ligde şovuna devam edecek! 3 yıllık imza!

Trabzonspor'un en etkili oyuncularından biri olan ve takımıyla birlikte şampiyonluğa koşan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili ekipte geleceği merak konusu olan futbolcular arasında yer alıyordu.

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcudan Karadeniz ekibini sevindirecek haber geldi.

3 YILLIK YENİ İMZA

Oyuncuyu takımda tutmak için görüşmelerini sürdüren yönetim sonunda aradığı sonuca ulaştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat dahil olduğu transfer görüşmelerinin sonrasında pürüzlerin tamamen çözüldüğü ve Nwakaeme'nin 3 yıllık yeni sözleşmeyi kabul ettiği belirtildi. Oyuncunun son maçlardaki performansı kararda etkili oldu.

BU SEZON PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Konyaspor karşısında Edin Visca'nın attığı golün asistine imza atan Nwakaeme, Alanyaspor deplasmanında da 2 gol kaydetti. Ligin 27. haftasında geriye düştükleri karşılaşmada kazanmayı bilen bordo-mavililer, Nijeryalı yıldızdan yine 1 gol 1 asistlik katkı aldı. Bu sezon 21 lig karşılaşmasına çıkan Nwakaeme 9 gol, 9 asistlik önemli bir istatistiğe ulaştı.

TAVAN ÜCRET ALACAK

Tavan ücretten maaş alacak olan Nwakaeme, 1.5 milyon Euro’luk garanti maaşının üzerine imza parası ve bonus ücretler ekletecek. Arap liglerinden oldukça yüksek maaş önerilerine rağmen Trabzonspor'da huzurlu bir ortamı olduğunu ve takımdan ayrılmak istemediğini ifade eden futbolcunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.