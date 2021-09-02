Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, şovuna milli takımda da devam ediyor!

Hazırlık maçı müsabakasına çıkan Yunanistan milli takımında, Trabzonspor'un yıldızları ortaya koydukları etkili futbol ile taraftarlarından büyük beğeni topladı. Oynadığı milli maçlarda skor katkısı sağlayan ve hocasının sürekli ilk 11'de yer verdiği Anastasios Bakasetas, İsviçre'ye karşı oynanan maçta da tabelaya etki ederek taraftarlarının taktirini aldı.

BAKASETAS ASİST YAPTI

İsviçre ile karşılaşan Yunanistan Milli takımı 7. dakikada kalesinde gördüğü gol ile 1-0 geriye düştü. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, 34. dakikada sahneye çıktı. Yunan oyuncu, yaptığı asist ile takımının beraberliği yakalamasını sağladı. Ancak İsviçre ikinci yarıda bulduğu gol ile karşılaşmayı 2-1 kazanan taraf oldu.

SİOPİS İKİNCİ YARI DAHİL OLDU

Maçta 1 asisti bulunan Anastaios Bakasetas 65. dakikada oyundan çıkarak yerini Mandalos'a bıraktı. Bir diğer Trabzonspor'lu yıldız Manolas Siopis ise ikinci yarıda dahil olduğu oyunda 45 dakika sahada kaldı ve etkili bir performans gösterdi.

BAKASETAS ALEV ALEV

Bakasetas, bu sezon Yunanistan Milli takımıyla oynadığı maçlar dahil toplamda çıktığı 8 maçta 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Yunan yıldızın bu performansı hem milli takımını hem de Trabzonspor'u sevindiriyor.

Bu sezon 28 günde 688 dakika görev alan Anastasios Bakasetas, sadece Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off'unda oynadığı Roma karşılaşmalarında skora katkı yapamadı.