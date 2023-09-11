Trabzon’un balığı Batı Karadeniz’den

Av sezonu 10 gün önce açılmasına rağmen Trabzon açıklarında pek avlanma olmadığından tezgâhlarda genellikle Batı Karadeniz'den gelen balık çeşitleri yer alıyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açılırken, Trabzon Balık Halinde tezgâhlarda genellikle Batı Karadeniz bölgesinde gelen balık çeşitleri yer alıyor.

Bugünlerde özellikle Marmara ve Batı Karadeniz'de bolca avlanan hamsinin fiyatı ilk günlere oranla gerilemeye başlarken, Trabzon Balık Hali'nde bir gün önce kilosu 75 TL'den satılan hamsi kilosu 50-75 TL arasında satılıyor.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin genellikle Marmara Denizi ve Sinop arasında avlandığını belirterek "Hamsi genelde Marmara Denizi ile Sinop arasında çıkıyor. Havaların soğuması nedeniyle bugün hamsi biraz az geldi. Hamsi dün 50 TL idi bugün biraz daha az geldiği için 75 TL'ye çıktı. Trabzon açıklarında şu an sadece istavrit avlanıyor hamsi henüz çıkmadı. Palamut bu sezon pek olmayacak gibi gözüküyor ancak hamsi istavrit şu an bol. İnşallah yakın zamanda daha da bol olacak diye tahmin ediyoruz. Fiyatlarımız, istavrit 75 TL, hamsi 75 TL, mezgit 80 TL, somon 150 TL" dedi.

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Daha önce 70 TL olan hamsinin kilosunu 50 TL'ye sattıklarını kaydeden balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, "Hamsi yavaş yavaş bollaşmaya başlıyor. Hamsi fiyatları daha önce 70 TL idi şimdi 50 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Palamut yeni sezonda havaların sıcak gitmesinden dolayı henüz olmadı. Balık fiyatları uygun hamsi 50 TL, istavrit 75 TL, mezgit 100 TL. Henüz Trabzon hamsisi görünmedi. Hamsi genelde Batı Karadeniz'den geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)