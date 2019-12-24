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  3. Trabzon’un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.

İlçenin Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı. 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Trabzon’un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

Kaynak: İHA




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