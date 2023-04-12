TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki vatandaşlar polis haftası nedeniyle polisleri unutmayarak kavga var diye polis ekiplerinin Fatih Kapalı Pazar Yeri'ne kavga var ihbarına bulundu, ihbar yerine gelen polisler güzel bir sürprizle karşılandı.

YAYINLAMA
Google News
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Fatih Kapalı Pazar Yeri'ne kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta ve konfetilerle karşılandı.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi üyeleri Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla organizasyon düzenledi. TRAC Aydın üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kapalı pazar yerine gelen ekipler TRAC Aydın Şubesi üyeleri tarafından konfeti ve pasta ile karşılandı. Polis ekipleri kısa süreli şaşkınlık yaşarken, kendilerine hazırlanan sürpriz kutlama için teşekkür etti.

TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürprizi Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!

KAVGA VAR DİYE GİTTİKLERİ OLAY YERİNDE GÜZEL SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

TRAC Aydın Şubesi Sekreteri Anıl Özer, "Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası çerçevesinde bizler de emniyet mensuplarımızın bu özel gününü kutlamak istedik. Amirlerinin de bilgisi dahilinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız bir ihbar yaptık. Kısa sürede polis ekiplerimiz belirtilen olay yerine intikal ettiler. Bizler de onları hazırladığımız sürpriz ve ikramlarımız ile karşılayarak Polis Haftalarını kutladık. Bu vesile toplumun can ve mal güvenliği adına çalışan tüm polislerimizin haftasını tebrik ediyoruz. Görevi başında canını ortaya koyarak şehit düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazi olarak hayatına devam eden emniyet mensuplarını da şükran ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD'de Kongre üyeleri, Joe Biden, Donald Trump ve Mike Pence'in evlerinden çıkan gizli belgeleri inceleyecek
ABD'de Kongre üyeleri, Joe Biden, Donald Trump ve Mike Pence'in evlerinden çıkan gizli belgeleri inceleyecek
İlaç olmayınca benzerini verdi! Hasta fayda göremediğini söyleyerek eczacıya saldırdı!
İlaç olmayınca benzerini verdi! Hasta fayda göremediğini söyleyerek eczacıya saldırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesi Milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesi Milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu!
AYM'den HDP kapatma davası kararı!
AYM'den HDP kapatma davası kararı!
Son Haberler
Kismet isminin anlamı nedir, Kismet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kismet isminin anlamı nedir, Kismet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye genelinde yapımları süren tüm projeleri hızla tamamlıyoruz
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
Deprem Öncesi Belirtiler! Deprem Öncesi Neler Yaşanır! Bu Belirtiler Olursa Dikkat Edin!
Deprem Öncesi Belirtiler! Deprem Öncesi Neler Yaşanır! Bu Belirtiler Olursa Dikkat Edin!
Bayram İkramiyesi Ne Kadar 2023! Kimler Bayram İkramiyesi Alacak! Güncel Tutar Nedir?
Bayram İkramiyesi Ne Kadar 2023! Kimler Bayram İkramiyesi Alacak! Güncel Tutar Nedir?
Çok Okunanlar
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
İSİLAY'dan açıklama Hocamız ( Lütfü Doğan) Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu her zaman göstermekte
Nilgun isminin anlamı nedir, Nilgun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilgun isminin anlamı nedir, Nilgun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
TRAC Aydın üyelerinden polise büyük sürpriz! Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan asılsız ihbardan bakın ne çıktı!
Alptuğ isminin anlamı nedir, Alptuğ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Alptuğ isminin anlamı nedir, Alptuğ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Memleket Partili vekilin dansı sonrası ortalık karıştı! Zonguldak'tan aday olan vekile parti inceleme başlattı!
Memleket Partili vekilin dansı sonrası ortalık karıştı! Zonguldak'tan aday olan vekile parti inceleme başlattı!
Uzman isim açıkladı! Hurma, su, zeytin ya da tuz ile oruç açmak sağlıklı mı?" Orucu tuz ile açmanın bakın nelere faydası var?
Uzman isim açıkladı! Hurma, su, zeytin ya da tuz ile oruç açmak sağlıklı mı?" Orucu tuz ile açmanın bakın nelere faydası var?
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!
Emeklilere bir müjde daha! Bayram İkramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!