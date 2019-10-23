TRAC’tan Tire’de afet durumlarında yapılması gerekenler hakkında iletişim semineri

TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan, afet anlarında dijital altyapının etkisiz hale geldiğini belirterek, "Vatandaşlar, lisans gerektirmeyen PMR denilen ufak telsizlerden bile bulundursalar en azından afet anında seslerini bir yerlere ulaştırabilirler." dedi.

İzmir'in Tire ilçesinde Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi tarafından, doğal afet nedeniyle iletişim sisteminin çökmesi durumunda yardım kuruluşlarıyla nasıl haberleşilmesi gerektiği konusunda bir seminer verdi. Tire Belediyesi Kültür Sanat Salonunda gerçekleştirilen seminere Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Okay Cansu, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uslu, İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amiri Sıtkı Döner, İlçe Müftüsü Şaban Sadan, TRAC üyeleri, Tire Arama Kurtarma Derneği Başkanı Elvan Demirtaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerde TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan, doğal afet nedeniyle iletişim sisteminin çökmesi durumunda yardım kuruluşlarıyla nasıl haberleşilmesi gerektiği hakkında bir sunum yaptı. Doğan, yaptığı sunumda "Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek, afet anında ekip, gıda ve ilaç takviyeleri taleplerini gerekli yerlere iletiyor. Olağanüstü durumlarda haberleşmeyi sağlayan TRAC İzmir Şubesince Genel Merkez tarafından yeni kurulan aktarıcı aracılığıyla Marmara Bölgesi'yle kesintisiz bağlantı kurulabilir hale gelindi. Türkiye genelinde 3 bin üyesi ve 55 şubesi bulunan TRAC, iletişim ağını her geçen gün genişletmek için çabalıyor" dedi.

Afet anlarında dijital altyapının etkisiz hale geldiğine değinen TRAC İzmir Şubesi Başkanı Doğan, bu durumda yapılması gerekenler hakkında şu ifadeleri kullandı: "Afet hallerinde etkisiz hale gelen dijital alt yapı, minimum 24 saat içinde eski haline dönebiliyor. Biz bu süre içinde afetin oluştuğu ilk dakikadan itibaren haberleşmeyi sağlıyoruz. Bizim cihazlarımız şebeke elektriğine bağlı değil, aküyle ve güneş panelleriyle çalışıyor bu yüzden kesintisiz iletişim mümkün. Bir afet anında elimizdeki imkanları kamunun yararına sunuyoruz. Hem kurumlar arasında hem de arama kurtarma ekipleri arasındaki iletişimi sağlıyoruz. Olağanüstü durumların haricinde, haberleşmeyi nasıl sağlayacağımız, nasıl daha iyiye götürebileceğimiz ve teknolojik gelişmelere nasıl adapte olacağımız ile ilgili eğitimler veriyoruz"

"Afete karşı telsiz bulundurulmalı"

Afet anında haberleşmenin sağlanması için arama-kurtarma ekiplerine eğitim verdiklerini anlatan Doğan, "Eğitimler çok önemli. Aynı zamanda gençlerin bu sisteme adapte olmasını da arzuluyoruz. 12 yaşından büyük herkes, amatör telsizci olabiliyor. Vatandaşlar, lisans gerektirmeyen PMR denilen ufak telsizlerden bile bulundursalar en azından afet anında seslerini bir yerlere ulaştırabilirler. Amatör telsizcilik eğitimi almak herkes için faydalı olacaktır. Ailenizin de yardıma ihtiyacı olabilir, amatör telsiz ehliyeti olan bir kişi afet anında bir telsizle merkezimize ulaşıp, her türlü yardımı talep edebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA