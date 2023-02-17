Tracy Mpati Bibuangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tracy Mpati Bibuangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tracy Mpati Bibuangu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tracy Mpati Bibuangu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tracy Mpati Bibuangu 21 Mart 1992 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tracy Mpati Bibuangu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tracy Mpati Bibuangu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tracy Mpati Bibuangu'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tracy Mpati Bibuangu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tracy Mpati Bibuangu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tracy Mpati Bibuangu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tracy Mpati Bibuangu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Racing Mechelen

1 Temmuz 2015 yılında Union SG

1 Temmuz 2017 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2020 yılında RWDM

12 Temmuz 2022 yılında Francs Borains

Tracy Mpati Bibuangu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tracy Mpati Bibuangu şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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