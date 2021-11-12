Tradisyon ne demek, TDK'ya göre Tradisyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tradisyon ne demek? Tradisyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tradisyon kelimesi. Peki tradisyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tradisyon nedir, tradisyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRADİSYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tradisyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tradisyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tradisyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gelenek

