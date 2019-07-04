Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Mayıs’ta yüzde 42.5 azaldı

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Mayıs'ta trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın;

- yüzde 54.2'sini otomobil,

- yüzde 16.4'ünü kamyonet,

- yüzde 14.2'sini motosiklet,

- yüzde 8.2'sini traktör,

- yüzde 3.7'sini kamyon,

- yüzde 2.1'ini minibüs,

- yüzde 0.9'unu otobüs,

- yüzde 0.3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42.5 gerilerken, söz konusu düşüş;

- otomobilde yüzde 51.3,

- minibüste yüzde 66.8,

- otobüste yüzde 38,

- kamyonette yüzde 55.9,

- kamyonda yüzde 68,8

- traktörde yüzde 45.5 olurken,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 165.4 artış görüldü.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre yüzde 6.3 artarken, bu artış;

- minibüste yüzde 26.3,

- otobüste yüzde 8.0,

- kamyonette yüzde 6.1,

- motosiklette yüzde 41.9,

- traktörde yüzde 8.2 oldu. Bu dönemde otomobilde yüzde 9.3, kamyonda yüzde 24.2 ve özel amaçlı taşıtlarda da yüzde 5.2 düşüş görüldü.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 57 bin 757 taşıt içinde otomobil yüzde 47 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 33.9 ile motosiklet, yüzde 11.3 ile kamyonet ve yüzde 4.6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3.2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde 271 bin 298 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 97 bin 668 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 173 bin 630 adet arttı.

Mayıs ayında devri yapılan toplam 721 bin 196 adet taşıt içinde otomobil yüzde 71.9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.5 ile kamyonet, yüzde 5.7 ile motosiklet ve yüzde 2.5 ile traktör takip etti. Mayıs ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4.4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 adet otomobilin yüzde 37.7'si LPG, yüzde 37.3'ü dizel, yüzde 24.6'sı benzin yakıtlı olup, yüzde 0.01'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu.

Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan 27 bin 136 adet otomobilin yüzde 13.9'unun Fiat, yüzde 13.2'sinin Renault, yüzde 9.9'unun Toyota, yüzde 7.9'unun Volkswagen, yüzde 6.6'sının Hyundai, yüzde 6.6'sının Peugeot, yüzde 6.5'inin Honda, yüzde 4.5'inin Mercedes-Benz, yüzde 3.8'inin Daica, yüzde 3.4'ünün Opel olduğu, yüzde 23.9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü. (Grafik&Tablo)

DHA