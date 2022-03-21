Trafik Arazi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Trafik Arazi Teknisyeni görev tanımı nedir, Trafik Arazi Teknisyeni ne iş yapar, Trafik Arazi Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Trafik Arazi Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Trafik Arazi Teknisyeni Tanımı;

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Trafik Arazi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Trafik Arazi Teknisyeni Maaşları

Trafik Arazi Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Trafik Arazi Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Trafik Arazi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.21

Meslek Adı :

Trafik Arazi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karayolları üzeride trafiği etkileyebilecek her türlü engeli kaldırma, kanuna aykırı yapılanma vb. tespiti ve ortadan kaldırılması işlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Trafik Arazi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) Ekip aracının ve göreve gidecek personelin göreve hazır olmasını ve eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

b) Karayolları üzerinde trafiği yavaşlatacak kazaya sebebiyet verebilecek her türlü engelin kaldırılmasını sağlamak,

c) Yollara, trafik işaretlerine vb. yerlere verilen zararların giderilmesi için gerekli girişimde bulunmak,

d) Yolların iki yanındaki kamulaştırma sınırları içerisinde herhangi bir tesis, bina, vb. yapımı ile gerekli izin alınmadan reklam levhaları dikilmesi, yolun tabanına ya da üst yapısına zarar verebilecek kanal gibi şeylerin açılması durumlarında bunları ilgililere iletmek,

e) Yoldan geçenlerin görüş açısını daraltacak olumsuzlukları gidermek veya giderebilecek makamlara iletmek,

f) Yollar üzerinde yapılanmaları benzinlik, kantar gibi oluşumları kontrol etmek gördüğü aksaklıkları ilgililere bildirmek,

g) Gerekli görülen yerlerde karayolunun yoğunluğu hakkında trafik akışı ile ilgili bilgi toplamak ve ilgililere iletmek,

h) Karayolu üzerindeki trafik çizgilerini gözlemlemek, gerekli yenileme işlerinin yapılmasını sağlamak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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