Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) görev tanımı nedir, Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) ne iş yapar, Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) Tanımı;

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Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) Maaşları

Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Trafik Başkontrolörü (Demiryolu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.45

Meslek Adı :

Trafik Başkontrolörü (Demiryolu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tren trafiği organizatörlüğünü merkez kumanda odasında yürüten personelin görev koordinasyonunu sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Trafik Başkontrolörü (Demiryolu), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Trafik faaliyetlerinin kaydedildiği evrakları incelemek,

b) Trengrafların kontrolünü yapmak,

c) Tren trafiği ile cetvel ve modelleri usulüne uygun olarak düzenlemek,

d) Gün içerisinde meydana gelen aksaklıkların soruşturmasını yapmak,

e) Tren grafiklerini kontrol etmek, düzensizlikler hakkında kovuşturma düzenlemek ve ilgili amirlere göndermek,

f) Trafikte meydana gelen düzensizliklerin tedbirini almak,

g) Sinyalizasyon sisteminde meydana gelen arızaların giderilmesi için ilgili birimlere talimat vermek,

h) Kumanda bölgesi ve bağlı işyerlerini kontrol etmek,

i) Tren trafiğinin merkezden kumanda edilememesi halinde, tren trafiğinin yerel kumanda masalarından sağlanması için gerekli emirleri vermek,

j) Yetki verilen tren, destek, oto drezin ve motorlu drezinleri sefere koymak veya seferden kaldırmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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