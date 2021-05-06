Vatandaşlar trafik cezasının yapılandırılması hakkında internette araştırma yapıyor. Biz de haberimizde sizler için, trafik cezası yapılandırma mümkün mü? sorusunun yanıtını derledik....

TRAFİK CEZASI YAPILANDIRMA MÜMKÜN MÜ?

Her türlü vergi borcu kanun kapsamında olmakla birlikte vatandaşlar yapılanma fırsatından yararlanabilmektedir. Ancak borcun, "belirlenen tarih" itibarıyla doğmuş olması gerekmektedir. Boç peşin ödenebildiği gibi taksitler şeklinde de ödenebilmektedir.

Trafik cezası yapılandırma 2021 kapsamına giren trafik borçları trafik cezaları ve bu borçların biriken faizleri olmakla beraber; borcun belirtilen tarihte ortaya çıkmış olması, karayolu taşıma idari para cezaları otoyollar ve köprülerden geçiş ihlaline ilişkin para cezaları, motorlu taşıt vergisinin tahakkuk eden kısımlarının gecikme zamları ve gecikme faizidir. Ancak bunların 2. taksitleri hariç tutulmaktadır.

Böylece uygulanacak indirim ile borcunuzu yapılandırmanız mümkündür. Bu düzenleme sayesinde 'af uygulaması' söz konusu değildir. Borcun ana parası her koşulda ödenmek zorundadır. Biriken gecikme faiz ve gecikme zamları alınmaz, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi üzerinden tutar hesaplanır. Bu noktada önemli olan mesele borçların dahil olduğu tarihtir. Bu tarih dahilinde tüm Motorlu Taşıtlar Vergileri ve Trafik Cezaları yapılandırılabilir.

Hız sınırını ihlal ettiği için ceza alan bir vatandaş 314 TL ödemektedir. Faizlerle bu miktar artmaktadır. Borcunu erken ödemek isteyen sürücü, yapılandırma imkanından faydalanarak 314 TL yerine 235 TL öder.

(DEVLETDESTEKLİ)