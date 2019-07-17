Malatya Vali Aydın Baruş başkanlığında, 2019 yılının ilk 6 aylık trafik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Valilik 1 Nolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Aydın Barış, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Yücel Başar, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Özer katıldı.

Toplantıda trafik kazalarının önlenmesi adına hayata geçirilen "Önce Yaya" uygulaması ile yaya önceliği, güvenliği ve yaşam tünellerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. 2019 yılının ilk 6 ayının değerlendirildiği toplantıda kentteki trafik denetimlerinin arttırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ile ilgili alınacak tedbirler görüştüldü.

Toplantıda trafik kazaları ve can kayıplarına neden olan seyir halinde cep telefonuyla görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ile hız ve emniyet kemeri denetimlerinin etkinliğinin daha arttırılması gündeme geldi.

Ayrıca yoğunluğun fazla olduğu şehirlerarası denetim noktalarında ise "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla "Yaşam Tünelinin" oluşturulması kararı da alındı.

Arguvan'da da trafik masaya yatırıldı

Öte yandan Malatya'nın Arguvan ilçesinde de Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında 2019 yılında yaşanan trafik kazaları, alınan tedbirler ve bundan sonra yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda İlçe jandarma ve ilçe emniyet trafik ekiplerinin 2019 yılı ilk 6 aylık süre zarfında yaptıkları denetim sayıları, emniyet kemeri kontrolleri gibi denetimler görüşüldü. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik önlemler ve yapılan denetimler ile ilçe genelinde trafik ve emniyet kemeri kontrollerinin artırıldığının belirtildiği toplantıda kaza sayılarının da azalma olduğunun görüldüğü belirtildi.

Kaymakam Şahin, "İlçemiz ile trafik le ilgili ve tedbirlerin attırılması, vatandaşların, daha dikkatli araç kullanmaları için vatandaşlarımızı uyarmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA