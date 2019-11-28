Trafik durdu, koyun sürüsü yoldan geçti

Tokat'ta yayladan dönen koyun sürüsü, şehir merkezinde yolun karşısına trafik ekiplerinin kontrolünde geçirildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı İslim köyünden yaklaşık 4 gün önce yola çıkan koyun sürüsü gece saatlerinde Çay Mahallesi'nden şehre indi. Behzat Bulvarı'ndan Gaziosmanpaşa Bulvarı'na doğru ilerleyen sürü yolun karşısına geçerken trafik ekipleri yolu kesti. Trafiğe kısa süreli kapanan yolda karşıya geçen sürü, Sulu Sokak Çarşısı'ndan gece konaklayacakları yere ulaştı. Gece şehir merkezinde sürüyü gören sürücüler ise gözlerine inanamadı. Yaklaşık 450 koyunun bulunduğu sürünün geceyi burada geçirdikten sonra Dereyaka köyündeki ağıllarına doğru sabah saatlerinde yola çıkacağı öğrenildi.

Besici Metin Ağoğlu, yayla dönüşünde çarşıdan geçmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Hayvanları yeni koça kattık, onları fazla yormamak için daha kısa olan ana yoldan geçtik. Caddede araçlar yol verdi, trafik ekipleri yolda önlem aldı. Hepsine teşekkür ediyorum. Hava şartları nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdik. Bu iş sevilmeden yapılmıyor, kolay değil" diye konuştu.

Kaynak: İHA