Trafik Eğitim Parkında uygulama alanı genişliyor

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkında, daha bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla uygulama alanları genişliyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde parkın içerisine mini tünel, üst/alt geçit ve emniyet kemeri standı yapılıyor.

Bugüne kadar binlerce çocuğa trafik bilinci aşılayan Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, eğitim materyallerini genişletiyor. Hem yaya hem de şoför olarak öğrencilerin ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak anlatan görevliler, eğitim yelpazesini de genişletiyor. Öğrencilerin daha iyi kavrayabilmeleri için yapılan uygulama alanlarına mini tünel, üst/alt geçit ve emniyet kemeri standı da eklendi. Yapımı kısa süre içerisinde tamamlanacak olan eklemelerin yanı sıra eğitimlerde aralıksız devam ediyor.

Çocuklar eğlenirken öğreniyor

Her gün onlarca çocuğu ve ailesini misafir eden Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar eğlenirken öğreniyor. Teorik olarak verilen bilgiler ışığında uygulama alanına geçen öğrenciler, burada akülü araba ile test yapıyor, trafik lambalarının olduğu yaya geçitlerinde karşıdan karşıya kontrollü geçiş yapıyor.

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu ve Alanya Trafik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Toksöz, "Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitim neticesinde bugüne kadar binlerce kişiye ulaştık. Alanya Belediye Başkanımız Sn. Adem Murat Yücel'in de özel ilgi gösterdiği parkımız, baştan aşağı modernize edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Her geçen gün gelişen parkımızda misafirlerimiz artık tünel, üst/alt geçit eğitimlerini de uygulamalı olarak alabilecek. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz olup bütün vatandaşlarımızın katılımına açıktır" dedi.

Kaynak: İHA