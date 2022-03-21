Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü Tanımı;

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Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü Maaşları

Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.20

Meslek Adı :

Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sinyalizasyon sistemi kurulumu öncesi fiziki altyapı kontrollerini yapan, sinyalizasyon sistemi kurulum planını hazırlayan ve kurulacak sinyalizasyon sisteminin türünü belirleyen; sinyalizasyon sistemlerinin kurulumunu yapan ve aktif hale getiren, kurulum faaliyetlerinde bilgi ve donanım güvenliğini sağlayan; sinyalizasyon sisteminin bakım ve onarımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Trafik İşaretleri Sinyalizasyon Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Sinyalizasyon sistemi kurulum öncesi hazırlık işlemlerini yapmak,

d) Sinyalizasyon sistemi kurulumu yapmak,

e) Sinyalizasyon sisteminin bakım ve onarımını yapmak,

f) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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