Trafik kazalarına koronavirüs etkisi

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasakları gibi birtakım tedbirler alınırken, bu durum trafik kazaları verilerine de yansıdı. Geçen yıl nisan ayında yurt genelinde 31 bin 671 kaza meydana gelirken, 179 kişi hayatını kaybetti. Bu yılın rakamlarında ise nisan ayında 15 bin 212 kazanın meydana geldiği ve 142 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Koronavirüs pandemisi dünya genelinde etkisini sürdürürken, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı bu yılın kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. 2020 yılının ilk 4 aylık diliminde 106 bin 545 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 543 kişi hayatını kaybetti ve 60 bin 626 kişi ise yaralandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 125 bin 771 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 596 kişi hayatını kaybederken 74 bin 808 kişi de yaralanmıştı.

Yalnızca nisan ayının verilerine bakıldığında ise yurt genelinde 15 bin 212 kazanın meydana geldiği görüldü. Bu kazalarda 142 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 747 kişi ise yaralandı. 2019 yılının nisan ayında ise 31 bin 671 kaza meydana gelirken; 179 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 20 bin 552 kişi ise yaralanmıştı.

BURSA'DA DA KAZALARDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Resmi verilere göre Bursa'da ise 2020 yılının ilk 4 ayında toplamda bin 490 yaralamalı kaza meydana gelirken 15 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 189 kişi ise tedavi altına alındı. Geçen yılın aynı dönemini kapsayan sürecinde ise Bursa'da bin 815 yaralamalı kaza meydana gelirken; 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 787 kişi ise yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü de, kent genelinde geçen nisan ayında 205 kazada 279 kişinin yaralandığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

Resmi kaza verileriner göre bu yılın ilk 4 ayında Ankara'da 25, İstanbul'da 24 ve İzmir'de 41 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2019 yılının ilk 4 ayında ise bu rakamlar Ankara'da 25, İstanbul'da 37 ve İzmir'de 39 kişi olarak açıklanmıştı.

DENETİMLER SÜRDÜ

Öte yandan emniyet güçleri, kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimini de sürdürdü. 2020 yılının ilk 4 aylık diliminde ülke genelinde 4 milyon 883 bin 240 sürücü ve yayaya 1 milyar 978 milyon 874 bin 156 lira cezası kesildi. Geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde 3 milyon sürücü, yaya ve yolculara 1 milyar 307 milyon 971 bin 260 lira ceza yazıldı. 2020'nin ilk 4 aylık sürecinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 48 bin 943 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulanırken, geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde alkol kullandığı tespit edilen 50 bin 545 sürücü hakkında işlem uygulanmıştı. Bu yılın Ocak- Nisan döneminde 356 bin 743 araç ise trafikten men edilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu rakam 358 bin 283 olarak paylaşılmıştı.

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Kaynak: DHA