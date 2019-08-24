Trafik kazası mağdurlarına uzmanından tavsiye:

Kayseri Barosu Avukatı Samet Uzun, sigortadan doğan tazminatlar konusunda bilgiler verdi.

Maddi ve manevi tazminat davasının yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında ölen veya yaralanan kişinin yakınlarının yanı sıra bu kişiden destek alan kişilerin de ispat yükümlülüğünü yerine getirdiği takdirde tazminat talebinde bulunabileceğinin altını çizen Avukat Samet Uzun, ölümlü trafik kazalarında tazminat hesabının 2019 yılı verilerine göre 360 bin lira sınırında olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti;

"Trafik kazaları ile ilgili maddi manevi tazminat davası birincisi en az bir motorlu aracın katıldığı yaralamalı veya ölümlü bir kaza veya 3. Kişinin mal varlığına, arazisine, arabasına, evine bir zarar gerçekleştiğinde açılan bir dava türüdür. Bu davayı yaralanan kişi maddi ve manevi tazminat davasında bulunabilir. Maluliyet sebebiyle iş gücü kaybına uğradığı için maddi, trafik kazası sebebiyle üzüntü ve keder nedeniyle de manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bu kişinin yakınları ve bu kişiden destek alan kişilerde manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bu kişiden destek alan kişiler hukukumuz yaralanan veya ölen kişinin anne veya babasını direkt destek aldı olarak kabul etmektedir. Aynı şekilde evliyse eşini ve varsa çocuğunu da karini olarak ispat yükü olmaksızın destek aldı olarak kabul etmektedir. Ölen kişinin amcası, dayısı, halası gibi kişiler dava açacaksa ispat yükü gerekmektedir. Bu kişiden destek aldıklarını ispat etmek durumundadırlar. Günümüzde şöyle bir olay gerçekleşmiştir bir kişi vefat etmiştir bu kişiden burs alan öğrenciler mahkemeye karşı burs aldıklarını ispat etmişler ve ispat yükümlülüğünü yerine getirmişler ve buna yönelik bir tazminat hakkı elde etmişlerdir. Bu dava türünde yetkili mahkeme eğer sigorta şirketine karşı başvuru yapıyorsa sigorta şirketinin merkezi yetkilidir. Kaza yerinin gerçekleştiği yer mahkemesi yetkilidir, davalı veya davacının ikametgah yeri mahkemesi yetkilidir. Görevli mahkememiz ise duruma göre Asli Hukuk Mahkemesi ve Asli Ticaret Mahkemesi olarak değişmektedir. Davalı yani karşı taraf sigorta şirketi ise Asli Ticaret Mahkemesi yetkilidir."

Türk Ceza Kanununa göre yaralamalı trafik kazalarında 8 yıl ölümlü kazalarda ise 15 yıl zaman aşımı süresi bulunduğunu söyleyen Avukat Uzun, "Borçlar Kanunu zaman aşımına değinirsek Borçlar Kanunumuzda 2 ila 10 yıl arasında bir zaman aşımı öngörülmüştür fakat Türk Ceza Kanunumuz daha uzun bir zaman aşımı uygun gördüğü için o uygulanmaktadır. Yaralamalı trafik kazalarında 8 yıl ölümlü trafik kazalarında ise 15 yıllık bir zaman aşımı süremiz vardır. Kimler tazminat davası açabilir kısmında saydığımız kişiler araç sahibine, aracı işletene, sigorta şirketine ve araç sürücüsüne karşı bu davayı açabilirler. Ölümlü trafik kazalarında tazminat hesabı 2019 yılı verilerine göre 360 bin lira bir sınır vardır. Destekten yoksun kalma veya yaralamalı destekten yoksun kalma talebinde bulunulacaksa ve yaralamada maluliyete göre bir oran çıkacaksa bilirkişi ayriyeten bu rakamı belirler ve mahkeme de bilirkişi nezdinde karar verir" diye konuştu.

Kaynak: İHA