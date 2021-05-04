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Trafik kazası nedeniyle yatağa bağımlı olan kişiden uyarı: "Emniyet kemerini mutlaka takın"

Çorum'da, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle trafik kazası sonucunda araçtan fırlayan ve omurilik felci geçiren Yasin Ayva, emniyet kemeri çağrısında bulundu.

Trafik kazası nedeniyle yatağa bağımlı olan kişiden uyarı: "Emniyet kemerini mutlaka takın"

Çorum'dan Samsun'a giderken 2008 yılında arkadaşının kullandığı otomobilin tren bariyerine çarparak devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yasin Ayva, yaklaşık 6 ay hastanede tedavi gördü.

Ayva, omurilik felci geçirmesi nedeniyle bacaklarını kullanamaz hale geldi.

Hastaneden tekerlekli sandalyeyle taburcu edilen Ayva, yakınlarının desteğiyle hayatını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Ayva'yı Gülabibey Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Demir, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Ayva'ya çeşitli hediyeler verdi.

Ayva, gazetecilere, geçirdiği kazada arka koltukta bulunduğunu, emniyet kemeri takmaması nedeniyle 13 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşadığını söyledi.

Emniyet kemerinin hayat kurtarabildiğini vurgulayan Ayva, "Ben arka koltukta oturuyordum. Aracımız kontrolü kaybetti, yoldan çıktı, tren bariyerlerine çarptı. Ben de araçtan fırladım. Omurgam kırıldı. Emniyet kemerinin önemini biliyordum ama bulunduğum aracın arka koltuğunda emniyet kemeri yoktu. O gün emniyet kemerim olsaydı belki araç içinde kalacaktım. En fazla kaburga kemiğim kırılırdı." dedi.

Mutlaka emniyet kemeri takılması tavsiyesinde bulunan Ayva, ayrıca diğer trafik kurallarına da uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Trafik kazası nedeniyle yatağa bağımlı olan kişiden uyarı: "Emniyet kemerini mutlaka takın"

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